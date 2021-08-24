العلماء يحددون جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا الشائعة

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أعلن علماء أمريكيون من كلية الطب بجامعة «واشنطن»، ومقرها سانت لويس، تحديد جسم مضاد يمكنه تحييد جميع طفرات فيروس كورونا ومكافحة السلالات المعروفة حتى الآن.

ووفق ورقة بحثية نشرها فريق من الباحثين بالموقع الرسمي لجامعة «واشنطن»، فإن الفريق الباحثي درسوا 43 عينة وقاموا بتحليل كيفية منع العدوى بالمتغير الأصلي لـSARS-CoV-2، ثم تم اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة، واختير أكثرها فعالية، وثبت أن له قدرة على مكافحة سلاسلات فيروس كورونا.

واتضح أن الجسم المضاد SARS2-38 يمكنه محاربة السلالات الشائعة لفيروس كورونا: «ألفا»، و«بيتا»، و«جاما»، و«دلتا»، و«كابا»، و«أيوتا»، فضلا عن الطفرات النادرة.

وخلص الباحثون إلى أنه نظرا لوجود خطر حدوث طفرات جديدة في المستقبل، فإن هناك حاجة إلى أجسام مضادة فعالة يمكن أن تدعم مناعة الجسم بشكل مستقل وبالاقتران مع العلاج.