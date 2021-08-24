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طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة

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طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة

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أعلن المهندس عبدالسلام خضراوى، عضو مجلس النواب، تأييده التام لخطة للعاملين بتطعيم كل من ينتمون لمنظومة التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى سواء المدارس أو الجامعات الحكومية والخاصة لتلقى لقاح كورونا، قبيل بدء العام الدراسي.

قال «خضراوى» في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى: «هل الحكومة ستكون قادرة على توفير لقاح كورونا لجميع الطلاب بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية وقبل بداية العام الدراسى الجديد.

كما تساءل «خضراوى» عن التوقيتات الزمنية وأماكن التطعيم التي ستعلن عنها الحكومة لتطعيم طلاب المدارس والجامعات.

وطالب النائب وزراء الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى بعقد اجتماع عاجلة للاعلان عن خطة الحكومة لتطعيم طلاب المدارس الجامعات على أن يتم اعلان تفاصيل هذه الخطة للرأى العام لتطبيقها مؤكداً ضرورة الاسراع في اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بهذا الملف حرصاً على صحة جميع من يعملون داخل المنظومة التعليمية بجميع مؤسساتها على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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