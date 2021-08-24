المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI»

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يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي «BARAKI»، والذي تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل، ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر المقبل، المسلسل هو إنتاج مشترك بين RTBF وWallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg وRTBF.

أدولف العسال

وتدور أحداث مسلسل «Baraki» بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات. واشتهر أدولف العسال بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم «سواح» للنجم كريم قاسم، والذي حصل على أكثر من 21 جائزة دولية، وجال العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وتصدّر نتفلكس في أول إطلاق له بالمنصة، بجانب شهرته كصانع أفلام حيث شارك كمنتج ومؤلف ومخرج وممثل في العديد من أعماله الفنية.

وُلد أدولف العسال في الأسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورج، بعد حصوله على الماجسيتر في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي، وفي 2012 أنتج وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – «SAWAH» أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 21 جائزة، وينتظر أدولف إطلاق فيلمه الروائي الطويل «HOOPED» خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي سيتم عرضه في سبتمبر 2021.