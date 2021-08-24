استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية

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ساحة المزادات تستقبل الكميات بحضور المتسوقين وتجار

يواصل موسم عنيزة للتمور، فعاليته وسط المدينة الغذائية شرق المحافظة؛ حيث تستقبل ساحة المزادات كميات كبيرة من التمور وسط حضور كبير من المتسوقين وتجار التمور؛ في تأكيد على أن حركة البيع والشراء في تصاعد رغم مرور 40 يومًا على انطلاقة الموسم.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة، المهندس أحمد بن إبراهيم العضيبي، أن ساحة المزاد ما زالت تشهد استقبال كميات كبيرة من التمور من مختلف الأنواع.

وقال: أركان التجزئة التي خصصتها اللجنة المنظمة لرواد ورائدات الأعمال، تشهد حركة بيع جيدة، والتي أقيمت في جادة التمور في الجزء الجنوبي من المدينة الغذائية.