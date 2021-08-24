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رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:28 مساءً
التنقيب الأثري بالمملكة.. إنجازات جديدة ثمرة عمل جماعي تكاملي بإشراف هيئة التراث
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
"اللعبون": الاكتشاف الأثري الجديد يدل على زمن الهجرات للجزيرة العربية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات"
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:26 مساءً
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:20 مساءً
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
بالفيديو.. القصف الإسرائيلي يستهدف قطاع غزة مجددا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 11:43 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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