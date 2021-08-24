القبض على المتهمين بسرقة «مطبعة السيدة زينب» في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، الثلاثاء، من ضبط متهمين بسرقة مطبعة بالقاهرة، من خلا كسر قفل باب المطبعة.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب مطبعة بدائرة القسم، باكتشافه كسر قفل باب المطبعة ملكه وسرقة أجهزة طباعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطهما أثناء استقلالهما دارجة نارية والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما عتلة حديدية.

بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر القفل» باستخدام العتلة الحديدية المضبوطة بحوزتهما، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، بأسلوب «توصيل الأسلاك»، وأرشدا عنها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.