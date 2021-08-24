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مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

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مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل ) مصدر أمني يكشف حقيقة خفض السرعات على كوبري أكتوبر لـ 40 كيلو متر ( التفاصيل )

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كشفت مصادر أمنية حقيقة من يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن خفض السرعات على كوبري 6 أكتوبر، ان السرعة المقررة على الكوبري 60 كليو متر في الساعة وتوجد لوحات ارشادية للمواطنين وقائدي السيارات بهذه السرعات.

وقالت المصادر ل«المصري اليوم»: «لا توجد تغيير في السرعات على الكوبري، انما في المنحنيات تقل السرعة اجباريا إلى 40 كليو متر في الساعة .

وأضافت :«ان الطرق تم تزويدها برادارات حديثة مثل طريق العلمين والسويس والسخنة والإسكندرية الصحراوي والطريق الدائري وتم تحديد سرعات يجب على قائدي المركبات الالتزام بها، من اجل الحفاظ على الأرواح، وان الهدف من تركيب المعدات الجديدة هي الحد الحوادث والالتزام بالقانون .

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تحديزات عن بدء المرور تطبيق مخالفات جديدة وخفض السرعة على كوبري أكتوبر، من قبل منطقة رمسيس فان السرعة المقررة 60 كليو متر في الساعة وعند غمرة 40 كيلو متر في الساعة، ومن بعد نزلة صلاح سالم السرعة المقررة 60 كليو متر في الساعة .

المصرى اليوم

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