«مياه أسيوط»: توفير لقاح كورونا بالتنسيق مع «الصحة» لتطعيم جميع العاملين بالشركة

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة وفرت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا للعاملين سابقا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المبادرة للمرة الثانية لتلقى باقي العاملين الجرعة الأولى من اللقاح.

وأكد «عبدالغفار» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، ضرورة تلقى العاملين للقاح فيروس كورونا المستجد، ضماناً لسلامة العاملين وسلامة عملائنا، مشيرًا إلى أن اللجنة الوقائية بالشركة توفر اللقاحات بالإضافة إلى أنها توفر الخدمة العلاجية للعاملين بالشركة، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء.