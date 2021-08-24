أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم (34) -
التنقيب الأثري بالمملكة.. إنجازات جديدة ثمرة عمل جماعي تكاملي بإشراف هيئة التراث -
أخضر الشباب يخسر ودية سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف -
السودان تدين وتستنكر استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي -
الاحتلال يفرج عن معتقلة فلسطينية حامل في شهرها التاسع -
"اللعبون": الاكتشاف الأثري الجديد يدل على زمن الهجرات للجزيرة العربية -
هيئة الإعلام المرئي والمسموع توقّع مذكرة تعاون مع "عرب سات" -
أخضر الناشئين يواجه البوسنة والهرسك.. ضمن معسكر سلوفينيا -
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر -
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جهود في مواجهة الزيادة السكانية.. ندوة ضمن مبادرة «أنتِ.. الأساس» بجامعة المنيا

Print
جهود مصر في مواجهة الزيادة السكانية.. ندوة ضمن مبادرة «أنتِ.. الأساس» بجامعة المنيا جهود في مواجهة الزيادة السكانية.. ندوة ضمن مبادرة «أنتِ.. الأساس» بجامعة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «أنتِ..الأساس»، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتي استهدفت توعية وتثقيف طالبات الجامعة بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها؛ لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تنظيم ندوات على مدار3 أيام متتالية، اختتمت بندوات عن جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكنية و«الزيادة السكانية ومطالب المؤتمرات الدولية» و«دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأخطار الزيادة السكانية والمساهمة في الحد من أثارها السلبية على الفرد والمجتمع»، وذلك استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بتنظيم زيارات ميدانية توعوية للقرى الأكثر إنجاباً، ودورات تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات بإحدى القري الأكثر احتياجًا في سبتمبر المقبل.

حضر فعاليات المبادرة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، ومديرو الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات والأخصائيون بالإدارة والكليات، وطلاب الجامعة.

حاضر الندوات الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة آمال عبد الغني، الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمود عبد الرشيد، قسم الاجتماع بكلية الآداب.

واستهدف المحاضرون خلال الندوات توعية الفتيات بما قدمته الدولة في ملف الزيادة السكانية والأنشطة التوعوية والطبية التي تم تنفيذها بالفعل في محافظة المنيا، وأسباب المشكلة، والإحصاءات، والحلول المقترحة لحل هذه القضية، بالإضافة إلى إبراز دور الطالبات التوعي خلال جولاتهم الميدانية بالقرى الأكثر إنجاباً، وأهمية رصد مشكلة الكثافة السكانية والتوعية بمخاطرها المختلفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»