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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق

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رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال تجهيز مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق

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تفقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مركز الاختبارات الإليكترونية بكلية السياحة والفنادق بطيبة، لمتابعة التجهيزات الجارية بالمركز.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة انشأت مركزين للاختبارات الإلكترونية وذلك بكليتي الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق، بطاقة استعابية 250 جهازا لكل مركز، طبقا للمواصفات القياسية العالمية لمراكز الاختبارات الالكترونية وتزويدها بأحدث الأجهزة، وكذلك رفع سرعة الانترنت إلى 100 ميجا بايت في الثانية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز المركز، والذي سيكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقا للمواصفات العالمية.

وتأتي الجولات اليومية لرئيس جامعة الأقصر، للمرور على منشآت الجامعة، حرصًا من إدارة الجامعة على المتابعة الدورية، والتشديد على سرعة إنجاز كافة المنشآت لتجهيزها على اعلى مستوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، بشكل يليق بجامعة الأقصر، ودعم العملية التعليمية من خلال توفير الجو الملائم للطلبة والأساتذة.

المصرى اليوم

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