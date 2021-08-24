ساعة الزهور بـ«شلالات الإسكندرية».. تراث حوله الإهمال لـ«خيال مآتة» (صور وفيديو)

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بعد أن كانت «تميمة الحظ» لدى الشباب والفتيات من العشاق وحفلات الزفاف في الاسكندرية للتصوير أمامها في ليلة العرس وحفلات الخطوبة وعمل جلسات التصوير (فوتوسيشن)، تحولت إلى مجرد «خيالة مآتة»، وباتت عبارة عن هيكل من الكتلة الخرسانية والإطار المصنوع من الجرانيت والرخام، الموجودة في أحد أهم وأعرق وأقدم الحدائق والمتنزهات في الاسكندرية وهى حديقة الشلالات التابعة لحى وسط الاسكندرية، حيث تقع في مواجهة تمثال الاسكندر الاكبر المقدونى وقسم شرطة باب شرقى وسور الإسكندرية القديم واستاد الإسكندرية الدولى وحديقة الشلالات.

«المصرى اليوم» رصدت مظاهر الإهمال والتردي الذي تعانى منه ساعة الزهور وهى بمثابة ساعتين تحت مسمى ساعة الزهور لا يفصل بينهما سوى أمتار بسيطة في نفس الحديقة، واحدة لحساب الوقت والأخرى تستخدم كنتيجة لحساب الأيام، عقارب الدوران تعطلت واختفت تماما من الوجود والزهور والنباتات التي كانت كلية الزراعة قامت بتنجيلها وتجميلها وتزيينها بأرقى وأغلى أنواع الزهور والنباتات ذبلت وذهبت أدراج الرياح لتظل الساعة عبارة عن هيكل صامد في وجه الزمن، يحكى المؤامرة الكونية التي تعرضت لها باعتبار احد أهم معالم الاسكندرية التراثية.

وقال أحمد عبدالفتاح، عميد أثريى الإسكندرية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن ساعة الزهور بمنطقة باب شرقي في محافظة الإسكندرية، تعد أحد أهم عناصر الذاكرة المكانية للمدينة ومعلم من معالمها المهمة، ويبلغ عمرها 55 عاما حيث أنشأت في عام 1966 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلا ان يد الإهمال لم ترحمها وداهمها التجاهل لأكثر من عامين، ولم يتبقى منها سوى الإطار الخاص بالساعة أو الجسم الرئيسى المصنوع من الرخام والجراينت، ولافتة رخامية مدون عليها «فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تفضل الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، بافتتاح مشروع تطوير وتجميل منطقة ساعة الزهور بمنطقة الشلالات وسط الاسكندرية، وذلك في عام 2019 وقتما كان محافظا للمدينة.

وأضاف «عبدالفتاح» أن بقاء ساعة الزهور بهذا الشكل المهين والمتردي أمر يدعو إلى الغضب والتذمر من قبل السكندريون على السواء، سواء المواطنين العاديين الذي كانوا يقومون بالتقاط الصور التذكارية أمامها في المناسبات السعيدة باعتبارها معلم تراثي مهم أو المهتمين بالشأن العام، حيث تتوسط الساعة الاسكندرية واللافت أنها تقع في مواجهة تمثال الإسكندر الأكبر وكأنها تخبره بلسان الحال بتوقف الزمن بفعل فاعل.

ولفت إلى أن الساعة تعرضت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى مظاهر الاهمال والتردي ما ساهم بشكل كبير في ذبول وموت الزهور والورود والنباتات التي كانت تزينها وتوقف عقارب الزمن عن الدوران وباتت بمثابة خيال مآتة وحالها لا يسر عدو ولا حبيب.

وعلى مدى 4 عصور تقلد فيها الحكم 4 محافظون استعانت المحافظة في كل مرة بفريق من أساتذة كليات الهندسة والفنون الجميلة والزراعة والإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وفى كل مرة كان يتم اعادة التطوير والتجميل والصيانة لكن تظل فترة ثم «تعود ريمة إلى عادتها القديمة»، لتقع الساعة التراثية تحت وطأة الإهمال من جديد.

وقال الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، المستشار الزراعى لمحافظ الإسكندرية السابق، إن الكلية شاركت ضمن فريق من 3 كليات، فضلاً عن الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، بحضور اللواء جمال رشاد وقتما كان رئيساً للادارة قبل ان ينتقل إلى الادارة المركزية للسياحة والمصايف، وتم إعداد الدراسات والقيام بالتطوير والتجميل والصيانة وتم إنفاق الملايين عليها، فضلاً عن زراعة أرضيتها باجمل وارقى انواع الزهور والنباتات الطبيعية من بينها الشرانيا، الالنتيرا، الدورنتا الصفراء، التبونيا الحمراء والبنفسجية، لكن عدم المتابعة والصيانة المستمر وراء وصولها إلى هذة الدرجة من السوء.

وأوضح «سلام» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المشكلة ليست في الصيانة أو التجميل، وانما في المتابعة المستمرة من قبل الحى التابعة له والإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، خاصة وأن جميع الزهور والنباتات الطبيعية المستخدمة في الساعة سهلة الاستبدال ويمكن صيانتها باستمرار.

واشار إلى أنه يقع أمام ساعة الزهور ممر من الزلط الملون مساحته حوالي متر يخصص لزوار الساعة الراغبين في التقاط الصور التذكارية، كما ان شكل الساعة قبل تدهور حالتها كان في منتهى الجمال والرقى حيث جرى دهان الأرقام باللون الفوسفوري لتعكس الإضاءة ليلًا، وتصميمها على شكل زهرة فضلاً عن زراعة أنواع عديدة من الاشجار والورود بمحيطها في الحديقة ككل.

وقال وكيل الكلية إن «الساعة جرى تطويرها في المرة الاخيرة في عام 2019 في عهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة المحافظ السابق، لأول مرة بعد سنوات من الإهمال من خلال الاستعانة بزراعة زهور ونباتات طبيعية من أصناف «الشرانيا، والالنتيرا، والدورنتا الصفراء، والتبونيا الحمراء والبنفسجية»، فضلاً عن تجميل الجزيرة ذاتها، وتشغيل ساعتين واحدة لحساب الوقت، والأخرى تستخدم كنتيجة للأيام، إلا أنه نتيجة غياب الصيانة تحولت إلى هذا الشكل المذرى، حيث تعد ساعة الزهور أحد المعالم التاريخية المهمة بالإسكندرية، والتي مر على إنشائها أكثر من 55 عاما، وحظيت الإسكندرية بها كجزء من معالمها السياحية».

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)

ساعة الزهور بـ"شلالات الاسكندرية" .. تراث حوله الاهمال لـ"خيال مآتة" (صور وفيديو)