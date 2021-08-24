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بتعاملات 60 ألف دولار.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

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بتعاملات 60 ألف دولار.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية بتعاملات 60 ألف دولار.. ضبط متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالدقهلية، بتهمة تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالاشتراك مع آخر يعمل بتلك الدولة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول، بالعملة الأجنبية، من خلال أحدهما والذي يتردد على تلك الدولة للعمل بها.

وأضافت التحريات، إرساله الأموال للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة، إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم الثاني بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 60 ألف دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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