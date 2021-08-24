اليوم.. الحكم على 8 متهمين في «خلية أحرار الشام»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، الحكم على 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام الإرهابية»، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعريض سلامة ومصالح المجتمع للخطر.

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2017، داخل مصر وخارجها، انضم المتهمون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، إضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «أحرار الشام»، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين جريمة إرهابية بالقول إنهم روجوا لأفكار ومعتقدات جماعة «أحرار الشام» الإرهابية الداعية لاستخدام العنف وارتكاب جريمة الانضمام إليها.

كما أمدّت المتهمة الثامنة الجماعة الإرهابية بأموال بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، كما حرضت على ارتكاب جريمة إرهابية بأن حرضت المتهم الخامس على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.