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«الداخلية»: شرطة النقل المواصلات تشارك في حملة للتبرع بالدم

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«الداخلية»: شرطة النقل المواصلات تشارك في حملة للتبرع بالدم «الداخلية»: شرطة النقل المواصلات تشارك في حملة للتبرع بالدم

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قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتنظيم حملة للتبرع بالدم لإحدى المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.
ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها الدائم على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المشاركة في المبادرات التي تسهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

المصرى اليوم

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