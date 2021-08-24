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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنه تم رصد حالات مصابة بالمتحور دلتا، لمصابين لهم تاريخ سفر خارج مصر، ولكن ماذا نعرف عن هذا المتحور وماهي أعراضه ؟

معلومات عن متحور دلتا بلس

المتحور الجديد هو «B.1.617.2.1»، أو «AY.1»، ويُشار إليها بـ«دلتا بلس» للاختصار.

تُعتبر السلالة نسخة من متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند في فبرايرالماضي.

وفقاً لتقرير «سي أن أن»، يُظهر متغير دلتا بلس العديد من السمات المقلقة مثل زيادة قابلية الانتقال، والارتباط الأقوى لمستقبلات خلايا الرئة، ووجود انخفاض محتمل في استجابة الأجسام المضادة

في يونيو الماضي، نشر تقرير روسيا اليوم أن دلتا بلس تنتقل بشكل أسرع، ما قد يجعلها سببا في تفش جديد واسع النطاق لذلك قد تكون هذه السلالة سببا في إغلاق عالمي جديد.

سلالة «دلتا بلس» تخترق جسم الإنسان بسهولة، وقد تكون مقاومة للأجسام المضادة، ولا يزال الخبراء حذرين جدا في تقييم هذه السلالة الفرعية للفيروس التاجي المستجد.

«دلتا بلس» الهندية تختلف عن سلالة ووهان الصينية بأربع متغيرات أساسية في بروتين S، ما يساعد الفيروس في اختراق الخلايا البشرية بسهولة.

يقول بافل فولتشكوف، عالم الفيروسات، مدير مختبر الهندسة الجينومية في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، في تصريحاته أنه من الواضح أن «دلتا بلس» أكثر خطورة من «دلتا»، لأنها تنتقل أسرع، ولكن يجب أن ندرك أنها تنتقل داخل الجسم بسرعة كبيرة، أي أنها تلحق الأذى بأكبر عدد من أعضاء وأنسجة الجسم.

الأشخاص الذين طُعّموا ضد فيروس كورونا في مأمن من دلتا، لكن أي شخص غير محصن ولا يمارس استراتيجيات وقائية معرض لخطر الإصابة بالنوع الجديد، كما يقول الأطباء.

ماهي أعراض دلتا بلس؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بدلتا بلس الحمى أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، الصداع، التهاب في الحلق، سيلان الأنف، وضيق في التنفس.