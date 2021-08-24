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«شرطة المرور»: ضبط 3772 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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«شرطة المرور»: ضبط 3772 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور»: ضبط 3772 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 3772 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3772) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «تنوعت المخالفات بين (1504) مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و(154) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(25) مخالفة موقف عشوائي، و(20) مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

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