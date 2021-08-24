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«الأقصر» تعلن عن مزايدة محلية لتأجير أماكن متنوعة بالمدينة (تفاصيل)

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«الأقصر» تعلن عن مزايدة محلية لتأجير أماكن متنوعة بالمدينة (تفاصيل) «الأقصر» تعلن عن مزايدة محلية لتأجير أماكن متنوعة بالمدينة (تفاصيل)

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أعلن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، الثلاثاء، طرح المزايدة المحلية الداخلية لتأجير أماكن متنوعة (أكشاك- بازارات- منزل)، لمدة ٣ سنوات.

وتنعقد جلسة المزاد يوم الاربعاء الموافق 8 سبتمبر المقبل الساعة الثانية عشر ظهراً، وفقا للعديد من الإجراءات تتمثل في دفع تأمين مؤقت 2000 جنبه ويزيد التأمين المؤقت إلى 10% من اجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيهًا.

ووفقا لبيان مجلس المدينة إنه «تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بإدارة العقود والمشتريات بالمدينة في الموعد والتاريخ المحدد .

وطالب مجلس مدينة الاقصر أن يتقدم المشترك بالمستندات المطلوبة للاطلاع، وكراسة الشروط والمواصفات، بجانب قيام الشركات المتقدمة في المزاد، بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة، ويمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المزمع ابرامة من بوابة التعاقدات العامة .

المصرى اليوم

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