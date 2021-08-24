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إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

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إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل) إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد (تفاصيل)

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أعلن ديوان عام محافظة القليوبية، الثلاثاء، إصابة المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المحافظة في بيان، الثلاثاء، إنه تقرر تأجيل الدعوة الموجهة للمحافظ لحضور صلاة الجمعة المقبلة، والتى كان من المقرر إقامتها بمسجد ناصر بمدينة بنها، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق ٣٠ أغسطس من كل عام، ذكرى إنشاء القناطر الخيرية في عهد محمد على باشا، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية إلى موعد لاحق سيتم تحديده في القريب العاجل، نظرًا لإصابة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالة المحافظ الصحية مستقرة، ويتماثل للشفاء.

كان المحافظ قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينتي بنها وشبرا الخيمة مساء أمس الأول، قبل أن يشعر بأعراض الإصابة بالفيروس.

المصرى اليوم

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