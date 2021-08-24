مبادرة لتوعية طالبات جامعة المنيا بأضرار الزيادة السكانية

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استكملت الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بجامعة المنيا، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «أنتِ..الأساس»، والتي استهدفت توعية وتثقيف طالبات الجامعة بقضية الزيادة السكانية ومخاطرها، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال تنظيم ندوات على مدار 3 أيام متتالية، اختتمت بندوات عن جهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية «والزيادة السكانية ومطالب المؤتمرات الدولية» و«دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأخطار الزيادة السكانية والمساهمة في الحد من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع».

يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بتنظيم زيارات ميدانية توعوية للقرى الأكثر إنجاباً، ودورات تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات بإحدى القرى الأكثر احتياجاً في سبتمبر المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

حضر فعاليات المبادرة، وليد عبدالقوى مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا، والدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومديرو الإدارات ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات والإخصائيين بالإدارة والكليات، وطلاب الجامعة.

حاضر الندوات الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة آمال عبدالغني، الأستاذ بكلية الآداب، والدكتور محمود عبدالرشيد، الأستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب.

واستهدف المحاضرون خلال الندوات توعية الفتيات بما قدمته الدولة في ملف الزيادة السكانية والأنشطة التوعوية والطبية التي تم تنفيذها بالفعل في محافظة المنيا، وأسباب المشكلة، والإحصاءات، والحلول المقترحة لحل هذه القضية، بالإضافة إلى إبراز دور الطالبات التوعوي خلال جولاتهم الميدانية بالقرى الأكثر إنجاباً، وأهمية رصد مشكلة الكثافة السكانية والتوعية بمخاطرها المختلفة.