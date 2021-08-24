رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوب الأقصر

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قامت رئاسة مركز ومدينه البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى لرفع المخلفات والأتربة لإظهار المدينة بشكلها الحضارى اللائق.
تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة و بقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.
كما قامت الحملة بنظافة طريق المسار السياحى وإزالة التراكمات على جانبى الطريق.
كما تم المرور على أعمال تبطين الترعة بقرية الروافعة، والتى تمر بجانب الطريق السياحى، جنوب الأقصر وتفقد الأعمال التى تتم هناك.