رفع 12 طن مخلفات في حملة نظافة بالبياضية جنوب الأقصر

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قامت رئاسة مركز ومدينه البياضية جنوب الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، بحملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى لرفع المخلفات والأتربة لإظهار المدينة بشكلها الحضارى اللائق.

تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 12 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بشوارع المدينة و بقرية البغدادي بمنطقة نجع الخضيرات.

كما قامت الحملة بنظافة طريق المسار السياحى وإزالة التراكمات على جانبى الطريق.

كما تم المرور على أعمال تبطين الترعة بقرية الروافعة، والتى تمر بجانب الطريق السياحى، جنوب الأقصر وتفقد الأعمال التى تتم هناك.