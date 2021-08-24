أخبار عاجلة

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر -
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد -
رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات -
بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة -
المنوفية : تسلبم نماذج لـ2655 متقدما بطلبات تصالح في مخالفات البناء خلال 13 يوما -
مرسى مطروح تستقبل 169 سائحا من رومانيا -
حمدوك يشيد بالدعم الأممي لمكافحة التجارة غير المشروعة في منطقة البحيرات -
حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة

Print
أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيطرت حالة من الارتياح والاطمئنان على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق عقب عودة عدد من لاعبي الفريق المهمين للقائمة من جديد خلال المرحلة المقبلة بدء من مواجهة خيتافي في الدوري.

وكانت حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني وجماهير برشلونة بعد شكوى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من الإصابة عقب مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني أمام نظيره أثلتيك بيلباو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، الإسبانية، والمقربة من نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء أن خط هجوم الفريق الكتالوني سيشهد انتعاشة كبيرة في الأيام المقبلة.

ووفقاً لما أعلنته الصحيفة سيعود لصفوف الفريق الثلاثي الهجومي: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والموهوب الشاب أنسو فاتي.

وكان أنسو فاتي بعيداً عن المشاركة منذ عدة شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته لفترة طويلة.

وكتبت الصحيفة الإسبانية في عنوان لها حول هذا الموضوع: ديباي لن يكون وحيداً بعد الآن في هجوم برشلونة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات

رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات

بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة

بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة