أنباء سعيدة داخل غرفة ملابس برشلونة.. عودة القوة الضاربة

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سيطرت حالة من الارتياح والاطمئنان على الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق عقب عودة عدد من لاعبي الفريق المهمين للقائمة من جديد خلال المرحلة المقبلة بدء من مواجهة خيتافي في الدوري.

وكانت حالة من القلق تسيطر على الجهاز الفني وجماهير برشلونة بعد شكوى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من الإصابة عقب مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني أمام نظيره أثلتيك بيلباو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو، الإسبانية، والمقربة من نادي برشلونة، اليوم الثلاثاء أن خط هجوم الفريق الكتالوني سيشهد انتعاشة كبيرة في الأيام المقبلة.

ووفقاً لما أعلنته الصحيفة سيعود لصفوف الفريق الثلاثي الهجومي: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والموهوب الشاب أنسو فاتي.

وكان أنسو فاتي بعيداً عن المشاركة منذ عدة شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها في الموسم الماضي وأبعدته لفترة طويلة.

وكتبت الصحيفة الإسبانية في عنوان لها حول هذا الموضوع: ديباي لن يكون وحيداً بعد الآن في هجوم برشلونة.