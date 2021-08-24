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يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي لكسب ثلاثة نقاط وحسم الدوري بشكل رسمي.

ومن المتوقع أن يستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور

وسط الهجوم: أشرف بنشرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو

وفي الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويذكر أن الزمالك متصدر الدوري برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي في المركز الثاني، بينما يحل الإنتاج الحربي في المركز الـ17.