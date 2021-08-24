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تعرف على موعد بدء منافسات في دورة الألعاب البارالمبية

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تعرف على موعد بدء منافسات مصر في دورة الألعاب البارالمبية تعرف على موعد بدء منافسات في دورة الألعاب البارالمبية

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تنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية، طوكيو 2020، اليوم الثلاثاء، وتشارك بها ببعثة كبيرة تضم عدد من اللاعبين واللاعبات في أكثر من لعبة.

وترفع اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم مصر، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية الذي ينطلق في الواحدة ظهر اليوم، وتم اختيار فاطمة لتشارك فى رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012

وتضم بعثة مصر في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر في ثمانية ألعاب، ضمن منافسات الدورة، وهى ألعاب: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وتبدأ منافساتها في دورة الألعاب البارالمبية، غداً الأربعاء، وتكون مشاركات لاعبي ولاعبات مصر على النحو التالي:

- آية أيمن لاعبة السباحة فى منافسات 50 متر حرة التصفية الأولى فى تمام الساعة 3:20 صباحاً.

⁠- زياد كحيل لاعب السباحة فى منافسات 200 حرة التصفيات الأولى فى تمام الساعة 3:26 صباحاً.

⁠- إبراهيم حمدتو لاعب تنس الطاولة مع بطل كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 6 صباحاً.

⁠- أيمن كمال لاعب تنس الطاولة مع بطل ألمانيا فى تمام الساعة 6 صباحاً.

⁠- سامح عيد لاعب تنس الطاولة أمام بطل فرنسا فى تمام الساعة 9:40 صباحاً.

⁠- فايزة محمود لاعبة تنس الطاولة أمام بطلة الصين فى تمام الساعة 11 صباحاً.

⁠- سيد محمد لاعب تنس الطاولة أمام بطل أستراليا فى الساعة 12:20 ظهراً.

المصرى اليوم

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