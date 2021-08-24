أخبار عاجلة

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر -
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد -
رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات -
بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة -
المنوفية : تسلبم نماذج لـ2655 متقدما بطلبات تصالح في مخالفات البناء خلال 13 يوما -
مرسى مطروح تستقبل 169 سائحا من رومانيا -
حمدوك يشيد بالدعم الأممي لمكافحة التجارة غير المشروعة في منطقة البحيرات -
حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

Print
أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط
جدّد التأكيد على تأييد المنظمة ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة

أمين عام التعاون الإسلامي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيّرة مفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية ، مشيداً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى هدفها.

وجدّد الأمين العام التأكيد على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة العربية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

اتفاقية النقل البحري السعودية العراقية تترجم سياسة المملكة في المصلحة العامة

اتفاقية النقل البحري السعودية العراقية تترجم سياسة المملكة في المصلحة العامة

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط