أخبار عاجلة

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر -
إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد -
رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات -
بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة -
المنوفية : تسلبم نماذج لـ2655 متقدما بطلبات تصالح في مخالفات البناء خلال 13 يوما -
مرسى مطروح تستقبل 169 سائحا من رومانيا -
حمدوك يشيد بالدعم الأممي لمكافحة التجارة غير المشروعة في منطقة البحيرات -
حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

Print
فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة
مسعف: رأينا المرأة ترقد بلا حراك تحت جذع نخلة كبير

فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

في حادث غريب، كانت امرأة إسرائيلية تسير في ممشى على كورنيش البحيرة بمدينة طبريا، شمالي فلسطين المحتلة، وفي أثناء سيرها سقط جذع نخلة على رأس المرأة فأرداها قتيلة في الحال.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين بمدينة طبرية، أن امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا، لقيت مصرعها يوم الأحد، بعد أن سحقتها شجرة نخيل.

وقال أحد العاملين في خدمة الإسعاف المتحدة "هاتسالا": إن الرياح العاتية أسقطت الشجرة في المنطقة.

وأظهر مخيف كيف كانت المرأة تسير حين انكسر جذع النخلة من أعلى، وسقط على رأسها مباشرة، فسحق المرأة التي رقدت دون حراك.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد بلغت سرعة الرياح وقت الحادث 70 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب المسؤولين، كانت المرأة تمشي على كورنيش طبريا على طول شاطئ بحيرة المدينة قبل وقت قصير من مقتلها.

من جانبه أوضح أحد المسعفين أنه "عندما وصلنا إلى الكورنيش، رأينا المرأة الجريحة على العشب، محاصرة تحت جذع شجرة كبير انهار وضربها".

وقد تم الإعلان عن وفاة المرأة في مكان الحادث، ولم يصدر تعليق من الشرطة على الحادث، لكن من المتوقع أن يبدأ التحقيق في الحادث.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»

سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»

إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية (فيديو)

إعصار «إيدا» يتطور إلى عواصف مدمرة تضرب ولايات أمريكية (فيديو)

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على حسابات عملاء البنوك..( فيديو)

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على حسابات عملاء البنوك..( فيديو)

أصيب بنوبة قلبية.. وفاة فنان هندي في الـ40 من عُمره تُصعق جمهوره (فيديو)

أصيب بنوبة قلبية.. وفاة فنان هندي في الـ40 من عُمره تُصعق جمهوره (فيديو)