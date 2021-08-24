فيديو مخيف.. مقتل امرأة إسرائيلية بطريقة غريبة

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مسعف: رأينا المرأة ترقد بلا حراك تحت جذع نخلة كبير

في حادث غريب، كانت امرأة إسرائيلية تسير في ممشى على كورنيش البحيرة بمدينة طبريا، شمالي فلسطين المحتلة، وفي أثناء سيرها سقط جذع نخلة على رأس المرأة فأرداها قتيلة في الحال.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين بمدينة طبرية، أن امرأة تبلغ من العمر 66 عامًا، لقيت مصرعها يوم الأحد، بعد أن سحقتها شجرة نخيل.

وقال أحد العاملين في خدمة الإسعاف المتحدة "هاتسالا": إن الرياح العاتية أسقطت الشجرة في المنطقة.

وأظهر فيديو مخيف كيف كانت المرأة تسير حين انكسر جذع النخلة من أعلى، وسقط على رأسها مباشرة، فسحق المرأة التي رقدت دون حراك.

وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد بلغت سرعة الرياح وقت الحادث 70 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب المسؤولين، كانت المرأة تمشي على كورنيش طبريا على طول شاطئ بحيرة المدينة قبل وقت قصير من مقتلها.

من جانبه أوضح أحد المسعفين أنه "عندما وصلنا إلى الكورنيش، رأينا المرأة الجريحة على العشب، محاصرة تحت جذع شجرة كبير انهار وضربها".

وقد تم الإعلان عن وفاة المرأة في مكان الحادث، ولم يصدر تعليق من الشرطة على الحادث، لكن من المتوقع أن يبدأ التحقيق في الحادث.