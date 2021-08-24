مكة.. إغلاق وتغريم مستودع مخالف في نطاق بلدية الغزة

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يتم بداخله تخزين المواد الغذائية دون اشتراطات صحية وغير آمن

ضبطت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات، خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات الصحية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، مشيرةً إلى إتلاف 30 كجم من الدقيق لسوء التخزين، وإغلاق المستودع وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وتواصل الادارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة أعمالها لرفع كفاءة وجاهزية الحدائق لأهالي العاصمة المقدّسة وزوّارها الكرام من خلال صيانة ونظافة وري المزروعات وقص النجيل بالحدائق، حيث كثفت فِرق صيانة المزروعات أعمالها الميدانية وتنفيذ أعمال الصيانة في (متنزه الجعرانة – الراشدية 6 – بطحاء قريش 1 – حديقة الرجاء بالعدل – مثلثات طريق الشوقية) على مساحة 2000 م2، إلى جانب تشكيل الأسيجة وتقليم الشجيرات بطريق المدينة المنوّرة بطول 2500م.