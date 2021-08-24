فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع إلى 97.68 مليار ريال بالربع الثاني 2021

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الرياض ـ بدور الراعي: سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً بالميزان التجاري خلال الربع الثاني من عام 2021على أساس سنوي، مقارنة بعجز كان قد سجله في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة تأثر حجم التجارة السلعية بإجراءات العزل التي شهدها العالم خلال العام الماضي جراء جائحة فيروس كورنا المستجد.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الثلاثاء، حققت المملكة فائضاً تجارياً، بقيمة 97.678 مليار ريال، مقابل عجز بالميزان التجاري بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 5.2 مليار ريال.

حجم التجارة السلعية يرتفع 55%

وعلى مستوى التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية، تشير بيانات هيئة الإحصاء إلى ارتفاع حجم التجارة الخارجية للمملكة بالربع الثاني من عام 2021 ، إلى نحو 379.56 مليار ريال، مقابل 244.505مليار ريال للربع نفسه من 2020، بارتفاع نسبته 55.23% .

وأظهرت الإحصائية تحقيق عجز تجاري بلغ نحو 28 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل فائض تجاري بلغ 100.8 مليار ريال، للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التجارة السعودية، بنحو 7.8%، مقارنة بمستويات الربع الأول من 2021، والتي بلغت حوالي 352.029مليار ريال.

وقفزت الصادرات السلعية للمملكة بالربع الثاني من العام الجاري، إلى 238.623 مليار ريال، مقارنة بـ 119.656 مليار ريال للربع المماثل من 2020، بنسبة 99.42% ،حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر بسبب "جائحة كوفيد-19".

كما ارتفعت الواردات السلعية، بنحو 12.9% إلى 140.944مليار ريال، بالربع الثاني من 2021، مقارنة بحوالي 124.85 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت الصادرات البترولية للسعودية، ارتفاعاً بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال, بنسبة 126.1%، وقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 63.9% في الربع الثاني عام 2020 إلى 72.5% في الربع الثاني عام 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعَّية بالمقارنة مع الربع السابق(الربع الأول من عام 2021 ( بمقدار بلغ 26.1 مليار ريال وبنسبة12.3%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولَّية للواردات إلى 46.6% بالربع الثاني من عام 2021 مقابل 34.6% في الربع الثاني من عام 2020م, كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية بنسبة 52.1% عن الارتفاع في الواردات بنسبة 12.9% خلال هذه الفترة.

وبلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 46.4 مليار ريال 19.4% من إجمالي الصادرات؛ مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات, تليها الهند واليابان, بقيمة بلغت 21.7 مليار ريال )بنسبة 9.1% من إجمالي الصادرات , و20.7 مليار ريال )بنسبة 8.7% من إجمالي الصادرات( على التوالي, وكانت كوريا الجنوبية, والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة, ومصر, وهولندا, وسنغافورة, وتايوان, من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها, وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول العشر 160.3 مليار ريال, وهو ما يمثل نسبة 67.2% من إجمالي الصادرات.

في حين بلغت قيمة الواردات من الصين 25.7 مليار ريال بنسبة 18.2% من إجمالي الواردات( في الربع الثاني من عام 2021م, مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية, تليها الإمارات العربية المتحدة, والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 13.5 مليار ريال )بنسبة 9.6% من إجمالي الواردات.

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