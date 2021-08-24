استمرار الأعمال والتجهيزات لمشروع تبطين الترع في الأقصر

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كلّف العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، هاني عادل مسؤول إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس المدينة، بمتابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل نطاق مدينة الأقصر.

وأوضح عادل أن المتابعة تضمنت تفقد أعمال تبطين ترعة العالية المستجدة، حيث تم تجهيز حوالي 200م، وتشوين دبش وأتربة زلطية حوالي 100 م.

وأضاف أنه جارٍ تجفيف مياه الترعة، كما تمت متابعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة الكرنك الشرقية، إذ تم التجهيز للتشوين والدبش، بجانب متابعة تنفيذ أعمال تبطين ترعة جنابية الكرنك، حيث تم الاستعداد والتجهيز لتشوين الدبش، والأعمال تجري حسب الخطط الموضوعة للتنفيذ.