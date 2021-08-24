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وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

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وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث وزير الري: ترشيد استخدام المياه وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات هدف رئيسي للري الحديث

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عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع المهندس عبداللطيف خالد، مستشار الوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث في إطار متابعة خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في تصريحات له، الثلاثاء، إن خطة الوزارة في التحول لنظم الري الحديث تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابيًا على المزارعين بالمقام الأول، مشيرًا إلى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات.

وأضاف «عبدالعاطي» أن أجهزة الوزارة بدأت في تنظيم العديد من المؤتمرات الموسعة بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي والمحافظين حول تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، موضحًا ان الوزارة قامت بطرح ١٥ عقد بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية – الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٢ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ١١.٢٨ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

وأشار وزير الري إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث.

المصرى اليوم

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