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الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة

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الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة الأهلي يكشف سبب استبعاد بدر بانون من قائمة الفريق قبل مواجهة الجونة

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة الجونة جاء بسبب آلام الأسنان التي اشتكى منها اللاعب خلال الساعات الماضية.

وسافر فريق الكرة بالأهلي إلى الغردقة للمبيت بها، استعدادًا لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية ، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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