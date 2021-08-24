دورة الألعاب البارالمبية تنطلق اليوم واحتفالات في اليابان

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تنطلق اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، رسمياً دورة الألعاب البارالمبية في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل.

وتولي الحكومة اليابانية والمسؤولين عن اللجنة البارالمبية العالمية اهتماما كبيراً بالدورة من أجل العبور بها إلى بر السلام إسوة بدورة الألعاب الأولمبية، في ظل الظروف العالمية التي حكم العالم حالياً خاصة مع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور في العديد من مناطق ودول العالم.

ودفعت ظروف فيروس كورونا إلى تقليل الاحتفالات التي كانت تقام احتفالاً بانطلاق الدورة، وقامت الحكومة اليابانية اليوم قبل ساعات من حفل الافتتاح برسم العلم الأولمبي في سماء العاصمة طوكيو من خلال 6 طائرات جابت سماء العاصمة.

ويبدأ حفل افتتاح الدورة عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مصر، وبحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والمسؤولين اليابانيين.

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 تشهد مشاركة عدد قياسي من الرياضيات، إذ تمثل نسبة مشاركة السيدات 40.5 في المائة، من إجمالي المشاركين، مما يمثل ألفا و782 سيدة رياضية، مقارنة بالسيدات المشاركات في ريو دي جانيرو 2016 التي مثلت نسبتهن 38.6 في المائة، بإجمالي ألف و617 سيدة مشاركة.