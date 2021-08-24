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ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة ليلة حسم الدوري.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الثلاثاء 24-8-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إذ يقترب نحو تتويجه بالدوري للمرة الـ13 في تاريخه، بينما يسعى الأهلي لتحقيق فوزًا جديدًا ويأمل في تعثر الزمالك بعدما أصبح الفارق بينهما 4 نقاط في ترتيب الدوري، وتذاع المباريات على قنوات أون تايم سبورتس.

ويواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الـ33 على استاد الدفاع الجوي في تمام التاسعة مساءً.

وفي نفس التوقيت، يحل الأهلي ضيفًا على الجونة باستاد خالد بشارة أملاً في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

كما يحل البنك الأهلي ضيفًا على الاتحاد السكندري في تمام الخامسة والنصف مساءً.

ويصطدم وادي دجلة بنظيره سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت.

وأخيرًا يواجه أسوان نادي سموحة في تمام السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 76 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 72 نقطة، ويحل سموحة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز رابعًا برصيد 49 نقطة.

المصرى اليوم

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