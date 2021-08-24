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وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن

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وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن وزير الاتصالات: «حياة كريمة» مبادرة اجتماعية تمس 58 مليون مواطن

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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «حياة كريمة» يمس حياة 58 مليون مواطن على مستوى المحافظات.

وأكد الوزير في بداية جولته في محافظة أسوان، أنه من خلال مبادرة حياة كريمة سيتم توصيل كوابل الألياف الضؤية لكل بيت في حياة كريمة والبداية في ادفو وكوم امبو ما يتيح التعليم والتدريب عبر الإنترنت.

وأضاف أن هناك محور اخر هو تطوير مكاتب البريد قي أسوان داخل 3 قري مدرجة في المرحلة الأولى من حياة كريمة فضلا عن تركيب أبراج محمول لتحسين مستويات خدمة الاتصالات.

وأشار الوزير إلى التركيز على محور التنمية البشرية من خلال الاهتمام بالعصر البشري في قرى أسوان.

كما قال الوزير، خلال توقيع 3 بروتوكولات مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن التعاون مع المحافظة يشمل برتوكول التعاون بين المحافظة ومعهد الاتصالات لاتاحة دورات تدريب للشباب موضحا انه كان هناك اقبال من وقت سابق من جانب شباب أسوان على دورات التدريب السابقة خلال كورونا.

وأوضح الوزير أن التعاون سيشمل تركيب الالياف الضوئية من خلال حياة كريمة، لتوفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات، لأن أهل أسوان أولى بفرص العمل خاصة في مجال مد وتوصيل وصيانة الكوابل الضوئية.

وأشار طلعت إلى ضرورة المشاركة في فرص العمل المتاحة في دول العالم، عبر الإنترنت خاصة أن التدريب يرفع قدرات الشباب على المنافسة في سوق العمل عبر هذا السوق.

كما أن هناك فرص عمل للمجندين للحصول على فرصة عمل عقب الانتهاء من فترة التجنيد.

وأشار الوزير إلى تدريب نحو 3 آلاف شاب على ثقافة العمل الحر ومجال ريادة الأعمال خاصة للسيدات في مجال العمل اليدوي.

وقال الوزير «نحن قريبون من أهلنا في اسوان والصعيد» موضحا ان أسوان منبت الحضارة المصرية.

المصرى اليوم

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