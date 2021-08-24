لليوم الثالث.. استمرار فعاليات ملتقى لوجوس بوادي النطرون (صور)

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واصل ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، والذي يجري تنظيمه في المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون، لليوم الثالث، بلقاء للدكتورة رشا عياد راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي التقت الشباب والشابات المشاركين في الملتقى.

وخلال اللقاء تحدثت عن الأكاديمية وأنشطتها في تأهيل الشباب المصريين للمناصب القيادية، وهو ما بدأ بالفعل من خلال تعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (الذي يندرج ضمن برامج الأكاديمية الوطنية حاليًا) نوابًا في مجلسي النواب والشيوخ ونوابًا لمحافظين، وكذلك في عدد من المناصب القيادية بالدولة.

ويعد اللقاء مع الدكتورة رشا عياد راغب هو الأول بين عدة لقاءات من المرتب له أن تعقد لرموز ناجحة في المجتمع مع شباب وشابات ملتقى لوجوس، لنقل خبراتهم وتجاربهم الناجحة إلى الشباب.

ويشارك في الملتقى ٢٠٠ من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان «التمتع بالجذور» ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح مساء الأحد.

كما تضمن برنامج ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس لقاءًا للدكتورة چاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى.

ونقلت نائب المحافظ للمشاركين خبراتها في العمل المجتمعي ضمن عدة نماذج ناجحة يستضيفها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

ملتقى لوجوس بوادى النطرون يواصل فعالياته بمحاضرتين لنائب محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)