رئيس جامعة الأقصر يتفقد كلية الطب استعدادًا لجاهزيتها للعام الجامعي الجديد

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أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بمباني كلية الطب بطيبة، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية لمنشآت الكلية، تمهيدا لزيارة اللجنة المشكلة من التعليم العالي، لمعاينة كلية الطب، استعدادًا لبدء الدراسة هذا العام.

وتابع رئيس الجامعة يرافقه الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب، معدلات الآداء ونسب تنفيذ احتياجات الكلية، استعدادا لبدء الدراسة في العام الجديد، كما اطمأن على توفير سيارتي إسعاف جديدتين ضمن مستشفيات جامعة الأقصر، ووضعهما بالمكان المناسب بمبنى الكلية، ضمن استعدادات الكلية لبدء الدراسة.

رئيس جامعة الأقصر يتابع تجهيزات كلية الطب

رئيس جامعة الأقصر يتابع تجهيزات كلية الطب

شملت جولة محجوب المرور على المعامل، ومكاتب معاوني أعضاء هيئة التدريس، والمدرجات، وقاعات التدريس، ومركز القياس والتقويم، للتأكد من جاهزيتها.

وشدد رئيس الجامعة خلال جولته، على ضرورة توفير كافة مستلزمات قاعات الدراسة من أجهزة عرض البيانات "الداتا شو" وتوفير العدد اللازم من المقاعد بقاعات التدريس.

يشار إلى أن الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، أجرى جولة تفقدية بمنشآت الكلية الأسبوع الماضي، برفقة المستشار الهندسي للجامعة، ومدير المكتب الاستشاري لإنجاز العمل بالكلية لاستقبال الطلبة في العام الجديد في جو يساعد على الدراسة طبقًا لجودة العملية التعليمية.