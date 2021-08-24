الأهلي في مهمة البحث عن ضحية جديدة أمام الجونة في الدوري الممتاز

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يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ضيفًا على الجونة، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر، ضمن الجولة الـ33 لبطولة الدورى الممتاز.

يسعى الأهلى لتحقيق فوز جديد أملاً فى تعثر الزمالك، ويحتل الفريق الأحمر المركز الثانى برصيد 72 نقطة، جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات.

ونجح الجونة فى اقتناص نقطة من أنياب الأهلى فى الدور الأول بتعادل فى الوقت القاتل، لكن الأهلى أيضًا لم يخسر سوى مرة وحيدة أمام الجونة طوال 14 مواجهة، وكانت هذه الخسارة عام 2014.

ومن المنتظر أن يعود الهداف محمد شريف لقيادة هجوم الأهلى مع تعافيه من الإصابة، بجانب احتمالية ظهور وليد سليمان بعد غياب طويل للإصابة، بينما يعول المدرب بيتسو موسيمانى على تألق الجناح حسين الشحات، وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها لرغبة المدير الفنى فى إنهاء الدورى بالفوز فى آخر مباراتين للفريق أمام الجونة وأسوان.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى، فى حراسة المرمى، وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن وحسين الشحات.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة المباراة بأعصاب هادئة بعدما ضمن البقاء فى الدورى ويحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة.

ويغيب عن الجونة حارسه أحمد عادل عبدالمنعم للإيقاف بعد طرده أمام سموحة، ويعتمد الفريق على قدرات المهاجم عمر السعيد المعار من الزمالك، والذى قدم مستويات جيدة منذ انضمامه للفريق الساحلى.

عكف رضا شحاتة على مشاهدة تسجيلات لمباريات الأهلى الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف عند الأحمر لوضع الخطة المناسبة للمباراة. وقال شحاتة: «جاهزون لمواجهة الأهلى، لكن الأمور صعبة، لابد أن يراعى اتحاد الكرة كل الأندية».