أوكرانيا تنفي تصريحات نائب وزير خارجيتها بشأن اختطاف طائرة تجلي مواطنين من كابول

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نفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية، يفجيني ينين، بشأن حادثة اختطاف طائرة إجلاء أوكرانية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، لوكالة إنترفاكس الأوكرانية، موضحا تصريحات نائب الوزير: «نائب وزير الخارجية يفجيني ينين كان يشرح بشكل عام المستوى غير المسبوق من الصعوبات التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. وكان الهدف هو التأكد من أن الأشخاص الضروريين قد استقلوا الطائرة الضرورية في ظروف آمنة، ثم عادوا بأمان إلى ديارهم».

وتابع متحدث الخارجية: «لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابول، أو في أي مكان آخر. والمعلومات حول الطائرة المختطفة، التي نقلتها وسائل الإعلام، لا تتوافق مع الواقع».

من جهته، نفى رئيس منظمة الطيران الإيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن اختطاف طائرة أوكرانية من قبل مجهولين في مطار كابول بأفغانستان والتوجه بها إلى إيران، حسبما نقلت «روسيا اليوم».

وقال المسؤول الإيراني إن الطائرة الأوكرانية زودت بالوقود في مطار مشهد وواصلت طريقها إلى كييف، مؤكدا أن الطائرة أقلعت من مطار مشهد مساء أمس بعد أن تم تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا. ووعد المسؤول الإيراني بالكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

ونقلت وسائل اعلام تصريحات عن نائب وزير الخارجية الأوكراني، يفجيني ينين، قال فيها إن مجهولون اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وحسب وكالة تاس الروسية، قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفجيني ينين، اليوم، إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختطفت الأسبوع الماضي من قبل مجهولين.

ووفق وكالة سبوتنيك، أوضح ينين: «استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. ويوم الثلاثاء، بالفعل سُرقت منا طائرة، وتوجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين».

وأضاف نائب وزير الخارجية الأوكراني: «أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار».

وأشار ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.