«حماية الشواطئ» توصي بترخيص 31 منشأة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر (صور)

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ترأس المهندس اشرف حبيشى، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، الثلاثاء، الاجتماع رقم ٣١ للأمانة الفنية للجنة العليا للتراخيص، والتي تم تشكيلها طبقا للقرار الوزاري رقم ٩٢٠ لسنة ٢٠١٦، لمناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والأبيض المتوسط.

وشارك في الاجتماع، مندوبى وزراء الوزارات المعنية ومندوبي محافظي المحافظات الساحلية المعنية، وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، حيث تم مناقشة والتوصية بمنح تراخيص منشآت على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط تمهيدا للعرض على اللجنة العليا، وجرى مناقشة عدد (٣١) طلب بالمحافظات المختلفة.

وقال «حبيشى» إن الطالبات جاءت كالتالي ٤ طلبات بدائرة محافظة السويس، وطلبان بدائرة محافظة جنوب سيناء و7 طلبات بدائرة محافظة البحر الاحمر، و٦ طلبات وضع يد بمدينة رأس غارب، و٨ طلبات بدائرة محافظة الأسكندرية، وطلبين بدائرة محافظة مطروح وطلب بدائرة محافظة البحيرة وطلب بدائرة محافظة كفر الشيخ.

وحضر من الإسكندرية اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، وإيهاب فهمى رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة.