«تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)

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حصدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول الوزارة، المركز الأول جمهوري في مسابقة المرشدات التي نظمتها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية التابعة للإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

قال وكيل الوزارة، إن الإسكندرية حصدت المركز الأول جمهورى في المسابقة بثلاث إدارات تعليمية وهي ( المنتزه وشرق والعجمي )، حيث حصلت مدرسة طلائع العجمى بإدارة العجمي على الأول جمهورى في مرحلة الزهرات العام، وحصلت مدرسة اللواء محمد نجيب الرسمية لغات بإدارة العجمي على الأول جمهوري في مرحلة البراعم.

كما حصلت إدارة المنتزه على الأول جمهوري في مراكز التدريب، وحصلت مدرسة إيزيس الثانوية بإدارة شرق على الأول جمهوري في مسابقة المرشدة المتقدمة، وفي إطار المسابقة ذاتها حصد التعليم الفني بالإسكندرية المركز الأول جمهوري في مسابقة المرشدة المتقدمة للثانوي الفني نظام الثلاث سنوات بفوز مدرسة مصطفى كامل الصناعية بإدارة شرق، كما فازت مدرسة سموحة المتقدمة بإدارة شرق بالأول جمهوري في ذات المسابقة للثانوي الفني نظام الخمس سنوات.

إلى ذلك كرم «سعد»، الفائزين بالمسابقات المختلفة تقديرًا لحصولهم على المراكز الأولى في كافة المسابقات مشيدًا بجهود الجميع من مشرفين ومعلمين ومديري مدارس وتوجيه فني، مؤكدًا على ضرورة استمرار الإسكندرية في الصدارة وارتقاء منصات التتويج، وتمت مراسم التكريم بحضور رأفت عبدالله مدير عام الشؤون التنفيذية والدكتور شكري محمد موجه عام التربية الرياضية وسحر عبدالعزيز مسؤول المرشدات.

بينها مدرسة محمد نجيب .. "تعليم الإسكندرية" تحصد المركز الأول جمهورى فى مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)

بينها مدرسة محمد نجيب .. "تعليم الإسكندرية" تحصد المركز الأول جمهورى فى مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)

بينها مدرسة محمد نجيب .. "تعليم الإسكندرية" تحصد المركز الأول جمهورى فى مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)

بينها مدرسة محمد نجيب .. "تعليم الإسكندرية" تحصد المركز الأول جمهورى فى مسابقة المرشدات بـ3 إدارات (صور)