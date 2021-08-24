مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

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لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بالطريق الدائري بمركز العدوة في المنيا، بالظهير الصحراوي الغربي.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 2342 ج ب ف، بدراجة بخارية بدون لوحات، نتيجة التخطي الخاطئ بطريق العدوة الدائري بالظهير الصحراوي الغربي.

تسبب الحادث في مصرع عمر على السيد، 27 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، وإصابة كل من مجدي السيد سبع، 39 سنة، وأحمد صابر أمام عبدالحميد، 31 سنة، مقيمان بالوادي الجديد، وعموري رمضان عبدالغفار، 29 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة.

تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى العدوة لتلقي العلاج.