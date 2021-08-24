أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

Print
مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرون، في حادث تصادم بالطريق الدائري بمركز العدوة في المنيا، بالظهير الصحراوي الغربي.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 2342 ج ب ف، بدراجة بخارية بدون لوحات، نتيجة التخطي الخاطئ بطريق العدوة الدائري بالظهير الصحراوي الغربي.

تسبب الحادث في مصرع عمر على السيد، 27 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، وإصابة كل من مجدي السيد سبع، 39 سنة، وأحمد صابر أمام عبدالحميد، 31 سنة، مقيمان بالوادي الجديد، وعموري رمضان عبدالغفار، 29 سنة، مقيم بقرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة.

تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى العدوة لتلقي العلاج.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

إزالة 3 منازل وسور على مساحة 950 مترا بجنوب بورسعيد

رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات

رئيس رياضة النواب ووزير الرياضة يفتتحان دوري الشركات

بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة

بعد أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى عن انخفاض درجات الحرارة