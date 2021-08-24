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حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:12 مساءً
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:11 مساءً
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
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منى زكي تكشف سر جديد عن أحمد حلمي: كنت بشوفه بايخ ودمه تقيل
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 10:49 صباحاً
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