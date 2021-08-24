أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«المالية»: تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

Print
«المالية»: مصر تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري «المالية»: تدخل سوق «الصكوك السيادية» النصف الثاني من العام المالي الجاري

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى؛ بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.

أضاف الوزير في بيان الثلاثاء أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ٣ أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

أشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أكد أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

قال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

متخصص بقضايا الأسرة: مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين بسبب الزواج المبكر

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»