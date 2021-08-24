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ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى

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ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى ميسى يقود باريس سان جيرمان أمام ريمس في الظهور الأول للبرغوث بقميص الفريق الباريسى

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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موعد مشاركة الأرجنتينى، ليونيل ميسي، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للمرة الأولى منذ إنضمامه مؤخرا للفريق.

ومن المقرر ظهور ميسي الباريسي لأول مرة في 29 أغسطس الجارى وذلك عندما يحل سان جيرمان ضيفا ثقيلا أمام ريمس في الأسبوع القادم على ملعب فريق، ريمس، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، وفقا لما كتبت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وسينضم ليونيل ميسي إلى الفريق بعد رحلة قصيرة إلى إسبانيا للبقاء مع عائلته.

وذكرت تقارير إعلامية أن مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، سيزج بمواطنه يوم الأحد المقبل، كبديل في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الثاني، وذلك قبل أن يشد النجم الأرجنتيني الرحال مجددا للمشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات التي ستقام في قطر العام المقبل.

ولم يشارك ميسي بعد مع ناديه الباريسي الجديد منذ انتقاله مجانا من نادي برشلونة إلى أمراء باريس يوم 10 من شهر أغسطس الجاري، وذلك لإراحته بعد المشاركة ببطولة "كوبا أميركا" التي أقيمت في البرازيل مؤخرا.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط عقب الفوز في الـ3 مباريات الماضية.

المصرى اليوم

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