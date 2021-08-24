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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، 24 أغسطس 2021، عند الأسعار المرتفعة التى حققتها مساء الاثنين، برغم انخفاض أسعار الذهب عالميا، بنسبة ضئيلة ولكنها مازالت أعلى من حاجز 1800 دولارًا للأوقية، بسبب استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» .

كان سعر الذهب عالميا شهد قفزة كبيرة امس الاثنين، تخطى خلالها الحاجز النفسى 1800 دولارا للأوقية، مما أثر على الذهب في مصر والذى ارتفع بدوره محققا زيادة كبيرة وصلت إلى 9 جنيهات فى الجرام .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 676 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6312 جنيها.

بينما شهد سعر الذهب عالميا صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا طفيفا مع ثبات سعر الدولار ، وذلك بعد منح إدارة الأغذية والعقاقير الامريكية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك، المضاد لكوفيد 19 لمن يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، بينما تراجع الذهب تراجعا طفيفا محتفظا بارتفاعه فوق حاجز 1800 دولار للأوقية ، مع استمرار مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» وتراجع توقعات اتجاه مجلس الاحتياطى الأمريكى للتخفيف النقدى، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% بينما كان قد ارتفع بالأمس بنسبة 1.27%، واستقرت العقود الآجلة للذهب بعدما حققت ارتفاعا بالأمس بنسبة 1.26% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم الثلاثاء، 796.12 جنيه، وكان 797.08 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,802.44 $، وكانت 1،805.01 $ .

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