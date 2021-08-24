أخبار عاجلة

حائل : القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي -
"النيابة العامة": يجب عدم التأثير على إرادة المتهم خلال الاستجواب -
الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!

Print
يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر! يجري تحميل "كوفيد 22".. عالم مناعة يُحذّر: أشد فتكًا ولا مفر!
قال: تحورات الفيروس سوف تتحد لخلق سلالة أكثر قوة وانتشارًا

يجري تحميل

حذّر عالم المناعة السويسري البروفيسور ساي ريدي، من أن البشرية ستواجه في عام 2022 فيروس "كوفيد-22"، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور "دلتا".

وقال "ريدي": إنه "يمكن أن يصبح Covid-22 أسوأ مما يشهده العالم الآن"، لا مفر من تحورات وتطور الفيروس السريع مثلما حدث مع "دلتا" في الهند و"بيتا" في جنوب إفريقيا و"جاما" في البرازيل.. سوف تتحد الفيروسات لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار.

ونقلت قناة "نيوز" الأسترالية عن البروفيسور ساي ريدي، قوله: "ظهور هذا البديل الجديد هو مخاطرة كبيرة، علينا الاستعداد لذلك، ومن المتوقع أن تظهر متغيرات كوفيد في المستقبل؛ لأنها جزء طبيعي من تطور الفيروسات، ومع ظهور عدة أنواع من بالفعل في غضون أقل من عامين؛ فإن هذا لا يبشر بالخير".

وفي ورقة بحثية نُشرت في 30 يوليو الماضي، تنبأ مجموعة من العلماء، باحتمال أن يصبح كوفيد أكثر فتكًا بسبب استمرار انتشار الفيروس على هذا المستوى المرتفع عالميًّا إلى جانب تطوره السريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد