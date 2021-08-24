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حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

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حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية حريق في شقة بالقناطر الخيرية بدون خسائر بشرية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في شقة بالطابق الأول بعقار بميدان مدينة القناطر الخيرية دون وقوع خسائر بشرية في الارواح وتحرر محضر بالواقعة ورجحت الاجهزة الامنية ان الحريق بسبب ماس كهربائى.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بحريق بشقة بميدان القناطر الخيرية وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم اخماد النيران ومنع امتدادها للمبانى المجاورة.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الاول علوي بميدان القناطر بسبب ماس كهربائى، وتم السيطره على النيران دون خسائر بشرية وجاري أعمال التبريد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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