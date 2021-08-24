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اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

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اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5 اليوم.. قطع المياه عن مدينة قها من الساعة 2 إلى 5

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قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انه سيتم قطع مياة الشرب عن مدينه قها اليوم الثلاثاء لمدة ثلاث ساعات من الساعة الثانية عصرا وحتى الخامسة من نفس اليوم.

اضافت الشركة في بيان لها أن الإنقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلوروأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

واعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنة تقرر شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات بنها المرشحة والقناطر المرشحة في النيل بتكلفة ٦٧٠ ألف جنيه.

أكد رئيس شركة المياه أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة تسرب الزيوت والشحوم وضمان إستمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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