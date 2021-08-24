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تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 3800 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (3800) طن بضائع و(276) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(188) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1800) طن بضائع و(88) شاحنة.

من ناحية أخرى يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 1372 سائح سعودي و1315 طاقم متجهة لميناء جدة السعودي فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة امل كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة عمان.

المصرى اليوم

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