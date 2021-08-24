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أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

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أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي أمن البحر الأحمر ينهي استعداداته لتأمين مباراة الجونة والأهلي

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انهي مسؤولو أمن البحر الأحمر الاستعدادات الخاصة بتامين مباراة الجونة والاهلي والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بـ الغردقة، ضمن منافسات الجولة الـ 33 قبل الأخيرة من مسابقة الدورى الممتاز، في تمام الـ 9 مساء، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر انتشار الخدمات الأمنية بالاستاد والطرق المؤدية له من الساعة ١٢ ظهرا وانه لن يسمح بالدخول للجمهور إلا لحاملي الدعوات من الناديين.

كان فريق النادي الاهلي قد وصل مساء امس الاثنين لمطار الغردقة والمبيت باحد فنادق الجونه استعدادا للمباراة.

المصرى اليوم

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