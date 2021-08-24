تنسيق الجامعات 2021-2022.. تعرف على برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

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أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عن برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، حيث يمنح البرنامج درجة البكالوريوس وتكون الدراسة به بنظام الساعات المعتمدة بإجمالي ١٦٧ ساعة.

يتضمن البرنامج مقررات تصميمية تشمل تصميم الزجاج المعماري (الفتحات المعمارية- عناصر العمارة الداخلية- التكسيات والجداريات- الواجهات المعمارية- الميادين والحدائق العامة- الإظهار والإخراج المعماري)، فن الأوريجامي للعمارة، ارجونومية تصميم، تنسيق مواقع، دراسات مرئية (مناظر طبيعية)، التصميم البارامتري، التصميم بدمج تقنيات.

كما يحتوي على مقررات هندسية من رسم معماري، تخطيط عمليات وإدارة المشروعات، مبادئ الاستدامة والتصميم البيئي، رسم تنفيذي، نظم وحسابات إنشائية، تصميمات تنفيذية، ستوديو نماذج، مواصفات وتكاليف، إلى جانب مقررات تكنولوجية من تكنولوجيا إنتاج الزجاج، نظم تركيبات الزجاج، تكنولوجيا معالجة أسطح الزجاج، ترميم الزجاج المعماري، تكنولوجيا الخامات، تركيبات فنية وتجهيزات، بالإضافة إلى مقررات ببرنامج الحاسب الآلي من كمبيوتر جرافيك، وتطبيقات الحاسب في العمارة، التصميم ثلاثي الأبعاد.

ويقوم البرنامج بتأهيل الطلاب للعمل كمصمم زجاج معماري في الواجهات المعمارية وهندسة انتاج خطوط الزجاج المعماري، تنسيق المواقع وتجميل البيئة، تصميم العمارة الداخلية والخارجية، هندسة تركيبات لأعمال الزجاج المعماري، إدارة مشروعات وتجميل الواجهات المعمارية، وأعمال ترميم الزجاج الأثري.

ويشترط القبول بالبرنامج أن يكون الطالب تم ترشيحه لكلية الفنون التطبيقية وفقا للقواعد المقررة بمكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية،

يقبل البرنامج التحويل إليه أو التحويل منه حسب اللوائح الدراسية المعمول بها. يجب اجتياز الطالب لإختبار في اللغة الإنجليزية وذلك كشرط للإلتحاق بالبرنامج